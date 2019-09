"L'IPO d'AB InBev en Asie servira de tremplin pour des acquisitions"

AB InBev persiste et signe. Le leader mondial de la bière a remis sur les rails son projet d’introduction à la Bourse (IPO) de Hong Kong de ses activités Asie-Pacifique. Un projet qui avait été suspendu en juillet dernier officiellement en raison des conditions de marché et, plus officieusement, car la fourchette de prix par action était jugée trop élevée par des investisseurs.

Selon certains sources, le dossier pourrait, cette fois, se concrétiser très rapidement avec une fixation du prix le 23 septembre et la première cotation quelques jours plus tard, le 30 septembre.

Grimpette de 54%

Echanges d'actions

Fernand de Boer, de Degroof Petercam, est sur la même longueur d’onde que son confère d’ING. Cette opération servira de tremplin pour réaliser des acquisitions, estime-t-il. "APAC pourra financer des rachats via des échanges d’actions avec des vendeurs. Pour ceux-ci, il est plus attractif de détenir une participation relativement importante dans APAC qu’une plus petite dans AB InBev. C’est intéressant pour AB InBev dans la mesure où il peut tirer parti des multiples de valorisation plus élevés de sa filiale."