L'actionnaire désillusionné d'AB InBev

La déception des actionnaires d'AB InBev doit, on l'imagine, être à la hauteur de cet écart. Cela, d'autant plus qu'AB InBev et SABMiller réunis, affichaient une valeur en bourse proche de 210 milliards de dollars. Cette valeur était censée lui ouvrir les portes du cercle des 10 plus grosses sociétés cotées au monde en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, la valeur de cet ensemble multinational n'est plus que de 120 milliards de dollars.