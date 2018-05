L'agriculture de demain se prépare aujourd'hui à Gembloux

Quelle température fera-t-il le 23 septembre 2094? Selon les chercheurs du Terra , le nouveau centre de recherche dédié à l’agriculture du futur, il fera entre 24 et 25 degrés. Soit environ 5 degrés de plus qu’en septembre 2017. Grâce à l’Ecotron (voir photo) qui est un des nouveaux équipements du site high tech inauguré ce jeudi 24 mai à Gembloux, les chercheurs peuvent simuler des conditions climatiques multiples pour étudier l’impact de celles-ci sur l’agriculture notamment .

21 millions investis

Le monde de l’entreprise n’est pas en reste puisque Terra est ouvert aux collaborations avec les entreprises et au partage de ses équipements de pointe. "Les entreprises nous sollicitent beaucoup. Elles veulent faire partie de notre environnement. Elles veulent être à nos côtés, dans nos locaux, dans nos laboratoires pour travailler avec nous, avec nos chercheurs. Pour innover ensemble, dans une philosophie win-win. C’est une tendance que l’on observe de plus en plus: les entreprises ne veulent plus seulement collaborer avec nous mais être à nos côtés, physiquement et intellectuellement", indique Eric Haubruge, premier vice-recteur.