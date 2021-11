L'agroalimentaire veut "localiser" les compensations carbone

La fédération de l'industrie alimentaire (Fevia) pousse ses membres à "verdir" leur production. La flambée actuelle des coûts ne facilitera pas la tâche des entreprises.

Quinze thèmes, 32 mesures: pour contribuer à la mise en place d'un système alimentaire durable, la Fevia ratisse large. La fédération belge du secteur alimentaire, qui s'appuie sur les résultats d'une enquête menée auprès de 2.500 consommateurs, vient de tracer une "feuille de route" visant à coller au mieux à leurs attentes.

37% Près de 4 consommateurs sur 10 sont disposés à payer plus pour une alimentation produite de façon durable.

Pour 40% d'entre eux, la qualité et la durabilité priment en effet sur la facture. Près de quatre consommateurs sur dix (37%) sont d'ailleurs disposés à payer davantage pour une alimentation produite de façon durable. Par "durable", ils entendent sécurité alimentaire (82%), aliments abordables et équilibrés (82%), réduction du "gaspi" (78%) et des emballages (75%), bien-être animal (72%) et production locale (72%).

D'ici 2025, l'industrie agroalimentaire entend donc intégrer la notion de durabilité au sens large. Cela concerne aussi bien la sécurité alimentaire que l'attractivité des entreprises en tant qu'employeurs, en passant par la compétitivité et l'approvisionnement local. Sans oublier, bien sûr, les objectifs de "transition verte" à l'ordre du jour un peu partout. Dans ce chapitre, la Fevia vise notamment une réduction de 30% des émissions de CO2 et des pertes alimentaires par rapport à 2005, un taux de recyclage plus élevé et une baisse de la consommation d'eau par unité produite.

Compensations localisées

"Nous sommes clairement inscrits dans les objectifs de -55% d'émissions de CO2 dans la chaîne alimentaire. Elles ont déjà diminué de 18% depuis les années 1990, mais en chiffres absolus, elles sont en train de remonter", avertit Anne Nachtergaele, responsable durabilité à la Fevia. Il faut donc frapper tous azimuts.

"Le gaspillage alimentaire concerne surtout le consommateur final, mais dans l'industrie il représente 1,5% de perte, ce qui fait beaucoup de tonnes. Il faut donc travailler dès le début sur des produits qui produiront moins de gaspillage", souligne-t-elle, citant en exemple la mis au point d'une salade dont la feuille a la taille et la forme... d'un hamburger.

"Nous allons dialoguer avec les autorités et les parties prenantes en vue d'aboutir à la mise en place d'un système de compensation localisé en Belgique." Anne Nachtergaele Responsable durabilité à la Fevia

Faute de pouvoir ramener à zéro l'empreinte carbone nette, les entreprises recourent aux compensations d'émissions en finançant des projets de plantation de végétaux. L'industrie agroalimentaire apporte sa pierre à l'édifice en préconisant des compensations aussi belges que possible. "Nous entamerons dans les prochains mois un dialogue avec les autorités et toutes les parties prenantes en vue d'aboutir à la mise en place d'un système de compensation localisé en Belgique. Cela doit permettre d'aider le monde agricole à réduire lui aussi son empreinte CO2", précise Anne Nachtergaele.

Répartir la charge

"Les prix payés aujourd'hui aux entreprises alimentaires sont trop bas." Anthony Botelberge Nouveau président de la Fevia

Ces mesures auront bien sûr un coût, qui n'est pas sans inquiéter les responsables de la Fevia, surpris par la hausse spectaculaire et généralisée des coûts qui sévit depuis la mi-2020. "Les matières premières alimentaires, qui représentent 50% des coûts des entreprises, ont augmenté de 32%. Ajoutez à cela le bond de plus de 400% des prix de l'énergie, le prix du transport et des emballages et des salaires qui vont progresser de 4% et vous comprendrez qu'il faut que ces augmentations soient répercutées en aval. Les prix payés aujourd'hui aux entreprises alimentaires sont trop bas", souligne Anthony Botelberge, qui vient de succéder à Jan Vander Stichele à la présidence de la Fevia.

2,7% La marge de rentabilité la plus basse, en 2011, plafonnait à 2,6%. Elle est aujourd'hui de 2,7%.

L'allusion aux négociations avec la grande distribution est transparente. Les marges des entreprises sont aujourd'hui réduites à peau de chagrin. "La marge de rentabilité la plus basse, en 2011, plafonnait à 2,6%. Elle est aujourd'hui de 2,7% et nous n'avons pas encore subi tout l'impact de l'explosion des prix des matières premières", dit Carole Dembour, conseillère économique à la Fevia.

La charge de l'effort doit donc être répartie équitablement, souligne le président sortant. "Sans cela, l'adaptation des entreprises à la situation risque de se faire au détriment de la qualité", prévient Jan Vander Stichele.