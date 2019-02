L'alcool extrait des bières NA d'AB InBev converti en biocarburant

AB InBev va désormais convertir en biocarburant une partie de l'alcool résiduel issu de ses bières non-alcoolisées , a annoncé dimanche le brasseur, qui souhaite ainsi poursuivre ses efforts vers plus de durabilité.

"Jusqu'ici, l'alcool qui est extrait des bières après la fermentation, était simplement considéré comme un déchet résiduel", rappelle AB InBev dans un communiqué. Mais le brasseur, qui voit chaque semaine trois camions-citernes remplis au total de 75.000 litres d'alcool résiduel quitter son site de Louvain, souhaitait trouver "une application plus écologique et plus ambitieuse".