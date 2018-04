L'eau 3.0 de Coca-Cola

Après l’alcool, Coca-Cola s’attaque au marché de l’eau en bouteille. Mais pas pour n’importe qui. Son public cible est nomade, sportif, branché, hyperconnecté de 25 ans et plus.

Après avoir lancé au Japon une boisson alcoolisée en cannette pour la première fois de son histoire, le géant américain s'attaque au marché de l'eau . Mais pas n'importe laquelle. Son public cible est jeune, dynamique, cool, branché et... nomade. Avec ce produit, Coca-Cola désire faire de l' ombre à Danone et Nestlé .

Le nom de cette eau précieuse: Smartwater . Son prix : 1,35 euro pour 600 millilitres. Pas de règle de trois ici pour connaître son prix au litre, la bouteille ne sera vendue que dans ce format. Petite comparaison quand même, elle est 5 fois plus chère que Vittel (Nestlé), nous apprennent nos confrères de Les Echos .

Tout s’explique, enfin… La recette de Smartwater est unique. Ce n’est pas une eau minérale, mais une eau " fabriquée à partir de l’eau de la source britannique de Morpeth ", dans le comté de Northumberland dans le nord-est de l’Angleterre. Près d’un quart de ce comté est classé site naturel. Ce n’est pas tout, la recette est plus complexe que ça. L’eau passe d’abord à travers un filtre de charbon pour ensuite être distillée par évaporation. Pour adoucir son goût et plaire au fin palais des millénials, des sels minéraux (calcium, magnésium…) et des électrolytes sont ajoutés.