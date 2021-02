L'eau que l'on goûte... avec le nez

"Notre produit est une gourde classique. L’air traverse le pod et crée l’illusion du goût au moment de l'aspiration, donnant à l'eau une saveur comparable à une eau aromatisée", explique Lena Jüngst, cofondatrice de Air Up.

Après trois ans de développement, la start-up créée par cette conceptrice de produits avec un horloger, un technologue de denrées alimentaires et deux économistes d’entreprise s'est lancée en 2019 en Allemagne. Son ambition: lutter contre la malbouffe en proposant une alternative aux limonades et autres boissons "dopées" aux additifs.

Le succès a été rapide. "Nous avons déjà vendu plus de 500.000 bouteilles, ce qui a permis d'économiser plus de 500 tonnes de sucre", dit Lena Jüngst. En 2020, Air Up a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d'euros, essentiellement en Allemagne et en Autriche, mais aussi en France, aux Pays-Bas et en Belgique, trois marchés qu'elle a attaqués à l'automne (uniquement par internet).