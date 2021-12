L'entrée en Chine moins facile pour l'export agroalimentaire

Pékin a mis en place un nouveau dispositif d'importation pour les aliments et les boissons. Les modalités n'ont été précisées qu'en octobre, suscitant l'aigreur des exportateurs.

Ce nouveau dispositif est regardé avec inquiétude du côté de la Fevia, la fédération belge de l'industrie alimentaire. La Chine, qui rapporte 274 millions d'euros par an, est en effet le 3ᵉ marché d'exportation non-européen des entreprises belges, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Les entreprises belges exportent surtout des boissons (31%), du chocolat (20%), des produits laitiers (15%) et des huiles (13%).