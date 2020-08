L'espion industriel qui voulait changer de planète...

Le géant alimentaire américain Mars accuse un de ses anciens dirigeants passé au service du groupe allemand JAB Holding (café, restauration rapide...) de lui avoir volé des documents d'affaires importants. Il poursuit Jacek Szarzynski et son nouvel employeur, la chaîne de cafés Pret Panera, filiale de JAB, devant un tribunal fédéral à Washington, pour avoir accédé illégalement à des milliers de documents d'entreprise . Mars demande au tribunal d'empêcher Pret Panera et JAB d'utiliser l'information dérobée et de les obliger à purger leurs systèmes de ces dossiers. Le groupe réclame aussi des dommages ainsi que la restitution des bénéfices issus des infos volées.

L'affaire a été introduite en mai dernier à Washington, mais le dernier rebondissement qu'elle vient de connaître l'a subitement rapprochée de notre petite Belgique. Car Jacek Szarzynski, celui par qui le scandale est arrivé, réside dans notre pays. L'homme est citoyen polonais et passe beaucoup de son temps aux États-Unis, où se trouve le siège de Pret Panera dont il est devenu le directeur financier et opérationnel, mais il s'est installé en Belgique. Et il a fait valoir, voici quelques jours, que ce litige est "un coup publicitaire" tenté par Mars dans le seul but de ternir sa réputation. Pour ces raisons, il estime que l'affaire devrait être jugée dans son pays de résidence. On attend avec impatience la réaction du juge du tribunal de Washington, avant d'éventuellement dépêcher le plus fin de nos chroniqueurs judiciaires auprès de l'instance compétente en Belgique...