L'ex-numéro deux d'AB InBev lance une Spac

La frénésie de Spac bat son plein outre-Atlantique en ce début d'année. Selon le site Spacinsider , le nombre d’IPO de ce genre de sociétés s’élève déjà à 258 unités sur deux mois et demi, soit plus que pour la totalité de l’année 2020, tandis que les montants levés, qui s'élèvent à 83,2 milliards de dollars , font jeu égal avec ceux de la totalité de l'exercice précédent.

La biotech à l'honneur

De la bière au bien-être

Le président exécutif de Waldencast n’est autre que Felipe Dutra, ancien directeur financier d’AB InBev dont le départ a été annoncé il y a un peu plus d’un an. Michel Brousset, ancien responsable chez L’Oréal, fondateur et CEO de Waldencast Ventures (le sponsor), occupera le poste de CEO. La Spac, qui vise une cotation sur le Nasdaq, entend investir dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et du bien-être. Un virage à 180 degrés pour l’ex-numéro un mondial de la bière.