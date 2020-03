L'exemple donné par le président d'AB InBev sera-t-il suivi?

Trois initiés du brasseur AB InBev viennent de sortir du bois en se portant à l'achat sur l'action. Le plus connu est le président de son conseil d'administration, Martin J. Barrington . Les deux autres renvoient tous deux à l'administrateur indépendant Elio Leoni Sceti : celui-ci a agi à une reprise sous son nom et à l'autre sous celui de la société Elma Investments , qui lui est liée.

Elio Leoni Sceti et sa société se sont montrés les plus gourmands (ou les plus optimistes): ils ont acquis au total pour 2,45 millions d'euros d'actions AB InBev. Ils ont acheté tantôt des actions sur Euronext, tantôt des certificats ADS en dollar. Ils les ont payés au cours moyen de 53,2 euros dans un cas, et de 57,95 dollars (51,25 euros) dans l'autre.

Signal

Ces transactions d'initiés, qu'on peut découvrir sur le site du gendarme des marchés FSMA, sont les premières à l'achat sur AB InBev cette année. On peut les interpréter comme un signal au marché, qu'on pourrait traduire par: "faites comme nous". Le cours du premier brasseur mondial est au plus bas depuis qu'il a dévoilé ses résultats 2019 et l'impact du coronavirus sur ses affaires. Il a terminé jeudi soir à 50,20 euros, et continuait de reculer ce vendredi à 47,68 à mi-séance, son plus bas niveau depuis 2012.