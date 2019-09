L'intelligence artificielle pour contrer le gaspillage alimentaire

Parallèlement aux émissions de gaz à effet de serre, le gaspillage alimentaire a de quoi donner des aigreurs d’estomac. Chaque année, un tiers des aliments produits sur le globe, soit environ 1,6 milliard de tonnes, part à la poubelle. En Belgique, on évalue à 340 kilos par personne le poids des aliments jetés chaque année. Une aberration dans un monde où près d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim.

Cette gabegie alimentaire est aussi un gouffre financier: le gaspillage coûte la bagatelle de 1.000 milliards de dollars par an, dont 100 milliards imputables à l’industrie de la restauration et à l’hôtellerie.

L’idée, c’est de recourir à l’intelligence artificielle pour utiliser les données collectées et améliorer ainsi la gestion des stocks, et donc réduire le gaspillage.

Une balance intelligente, une tablette et le cloud

Winnow a mis au point une technologie de balance intelligente qui pèse les déchets d’aliments. Celle-ci est connectée à une tablette, qui identifie les aliments jetés et transmet les informations dans le cloud. Un logiciel analyse et enregistre les déchets de la journée.

Le chef de cuisine est alors informé en temps réel du poids des produits jetés et de leur coût. Les données ainsi collectées peuvent ensuite être analysées par Winnow, qui identifie les postes de gaspillage et propose des solutions.

Depuis mars dernier, Winnow Solutions s’est dotée d’une nouvelle technologie, baptisée Vision, qui permet d’affiner l’analyse grâce à une caméra permettant à l’intelligence artificielle d’identifier automatiquement les aliments jetés. Le plus gros client, à ce stade, n’est autre qu’Ikea, qui a déjà opté pour le système Vision dans certains pays (mais pas en Belgique, à ce stade en tout cas).

1.300 cuisines

La start-up créée à Londres il y a six ans s’est rapidement muée en une entreprise d’envergure internationale. Elle emploie aujourd’hui 120 personnes et dispose de bureaux à Dubaï, Shanghai, Singapour, en Iowa et en Roumanie.