L'ouverture d'une 4e raffinerie de sucre risque de casser les prix

Quel impact aura sur le marché belge du sucre l'arrivée d'un troisième producteur? On sait qu'à côté des deux transformateurs actifs actuellement, Raffinerie Tirlemontoise (groupe Sudzucker) et Iscal Sugar (Finasucre), qui exploitent trois raffineries dans notre pays, se profile un nouvel acteur, CoBT (Coopérative des betteraviers transformateurs). La CoBT réunit 1.500 agriculteurs coppérateurs, censés apporter 1,5 million de tonnes par an à la nouvelle raffinerie qui verrait le jour à Seneffe et entrerait en production en 2022.