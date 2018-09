L'usine hongroise de Greenyard va reprendre la production

"Greenyard a procédé à une analyse profonde de son usine afin de découvrir les causes de cette potentielle contamination. Cela a été fait en collaboration avec les autorités et des experts indépendants. Cette enquête s'est terminée avec succès et a mené à l'identification de la cause." La présence de listeria a ainsi été décelée dans l'un des deux tunnels de congélation. Ce tunnel voyait passer environ 3% de la production de produits surgelés commercialisés par Greenyard. Ce tunnel restera fermé.