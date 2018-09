La Belgique a un grain

Il est bien loin le temps du thermos et de la jatte de nos grands-mères. Starbucks et ses préparations sucrées ont ouvert le monde du café à toute une génération nouvelle, qui mise aujourd’hui d’abord sur le goût et sur l’authenticité du produit. A l’image du slow food, du vin, du chocolat.

Le saviez-vous? Les Belges boivent environ 130 litres de café par tête et par an, loin derrière les Allemands, les Français et les Italiens. Jacobs Douwe Egberts, qui a fermé son usine de Grimbergen il y a un an et demi, et Nestlé détiennent à eux deux 40% du marché. Les autres grandes marques font également partie de notre quotidien: Café Liégeois, Graindor (Groupe Colruyt ) et les plus que centenaires Rombouts et Miko .

Mais depuis quelque temps, deux ou trois niches commerciales sont en train d’exploser dans ce marché saturé. Il y a bien sûr le café en capsules lancé par Nestlé, dans lequel s’engouffrent tous les producteurs traditionnels. En 2018, 70% du café consommé en Belgique l’est à la maison. Mais à côté des pads, deux segments semblent tirer les marrons du feu en affichant de forts taux de croissance : le café certifié et le café de spécialité (specialty coffee).

Vinifiez-moi

Le premier pèse aujourd’hui 20% du marché en valeur, notamment parce que les institutions publiques se sont mises à en acheter. Deux organismes de certification se partagent le marché du café dit "équitable" : Fairtrade et UTZ-Forest Alliance. Le café équitable a petit à petit gagné en qualité, car au début, "il fallait ouvrir les marchés et augmenter les volumes vendus sous nos conditions, aux dépens d’un souci de promotion de la qualité", reconnaît Charles Snoeck, de Fairtrade.

Le but du café certifié, rappelons-le, est avant tout de fournir un revenu non seulement décent mais stable aux petits producteurs de café. Ils peuvent ainsi investir dans leurs plantations et produire du meilleur café. Il faut 9 ans pour produire un grain de café à son optimum depuis le moment où un nouveau plant de café est né. Quand on sait que 25 millions de petits producteurs assurent 80% de la production mondiale (8,6 millions de tonnes par an), il y a encore du travail.

Justement, accéder au marché premium du "café de spécialité" est le graal des organisations de producteurs de café certifié : "une bonne opportunité économique et un coup de pouce en matière de réputation", selon Charles Snoeck. Le specialty coffee est avant tout un café traçable et d’excellente qualité, combiné à un processus de torréfaction à basse température qui lui confère un goût avec lequel les cafés industriels ne peuvent rivaliser. Un café de luxe que ses aficionados sont prêts à payer au prix fort. Ils font le bonheur d’une demi-douzaine de petits torréfacteurs qui se partagent actuellement environ 2% du marché du café en Belgique.

Le café a connu trois vagues : la première était celle de nos grands-mères qui sirotaient leur petit noir sur une terrasse avec leur verre de peket. La deuxième arriva par Starbucks et ses préparations avec force lait, glace ou caramel, qui ont redonné aux jeunes le goût pour le café. La troisième vague est arrivée il y a une dizaine d’années, sous l’influence des Scandinaves : un retour aux origines qui remet le grain de café au centre de l’attention, sans sucre s’il vous plaît. On observe d’ailleurs un phénomène similaire dans le vin, la bière ou le chocolat.

Les Belges dans la place

Vue en plein écran CaffèNation, à Anvers, est l'un des pionniers belges du café de spécialité. ©BELGA

Bien avant l’engouement pour le café de spécialité dans les capitales occidentales, deux torréfacteurs belges ont littéralement créé ce marché dans le Royaume au début des années 2000 : CaffèNation à Anvers et OR à Westrem. Les deux enseignes multiplient les partenariats avec des producteurs pour obtenir des grains d’une qualité supérieure.

Chaque étape est soigneusement optimisée: récolte à la main, tri sélectif, épulpage, lavage, séchage, expédition, stockage, et enfin torréfaction, dans leurs ateliers en Belgique. Ils investissent dans des machines coûteuses pour une "torréfaction douce". "Nous sommes les seuls dans le Benelux à donner des formations certifiées par la Specialty Coffee Association. Des torréfacteurs artisanaux viennent chez nous pour apprendre à torréfier autrement", explique Wouter Helsen, formateur de baristas chez OR Coffee.

La torréfaction traditionnelle à très haute température confère aux grains de café ce goût de brûlé qu’on ne retrouve pas dans les specialty coffees. Ils expriment ainsi toute une gamme d’arômes allant de la rhubarbe à la bergamote, en passant par les salaisons ou le miel, à l’instar d’autres produits fermentés tels le vin, la bière ou le chocolat.

Le petit torréfacteur flamand a un objectif affiché: acheter 100% de son café directement chez ses producteurs, sans intermédiaire. Il en est à plus de 90% aujourd’hui. Pour cela, ils nouent des liens très forts sur place. Ils ont ainsi invité un de leurs producteurs congolais en Belgique, pour torréfier son propre café. "On lui a donné une formation de torréfaction, et il a compris la différence entre un bon et un mauvais café, et surtout la valeur de son travail. C’est unique dans le monde du café, car l’intérêt des acheteurs est d’éviter que les fermiers en sachent trop", confie Wouter Helsen.

Il y a deux ans, l’ONG Les îles de Paix a appelé OR Coffee pour un projet de construction d’une station de lavage à Hutwe, dans la région Ituri, au nord-ouest du Congo. Les paysans vendaient jusqu’ici leur café sous l’appellation "café du Rwanda". "On est parti de zéro, les conditions étaient très mauvaises, ils se faisaient rouler. Avec un peu de chance, ils pouvaient vendre leur café pour 1,40 dollar le kilo à des organismes de certification. Aujourd’hui, ils ont un prix correct à 6 euros selon la qualité. Nous avons apporté notre expertise acquise sur d’autres projets en Ethiopie, au Rwanda, au Brésil. Et nous achetons bien sûr leur café", poursuit-il.

Si tout va bien, le projet sera bénéficiaire dès la fin de cette année, quoique le virus Ebola, qui a récemment touché la région, pourrait changer la donne.

Planteurs et Baristas

Vue en plein écran Les producteurs de café se font souvent roulés par des prix de vente dérisoires. ©EPA

La plupart des partenariats noués par OR Coffee fonctionnent sur le principe d’aider les producteurs à augmenter la qualité de leur production, et par là même augmenter leurs revenus. "Un bon café commence sur le plant de caféier et se termine dans la tasse", résume Wouter Helsen.

OR Coffee emmène d’ailleurs tous les ans des baristas dans les plantations. Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, un barista peut même entrer en contact avec le producteur du café qu’il prépare. L’objectif ultime de tous ces passionnés de café est de "pouvoir avoir un bon café n’importe où".

Pour l’heure, c’est possible dans 68 bars à café en Belgique, au chiffre d’affaires cumulé de 37 millions d’euros. Un argument de poids pour convaincre les 2.753 autres cafetiers belges, selon les données officielles (SCA, 2017), dont le nombre n’a cessé de décliner.