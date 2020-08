La Belgique compte un nouveau Master of Wine

Le Master of Wine, créé en 1953 par l’institut londonien du même nom, tend à encourager le partage, l’excellence et le savoir pour tout ce qui concerne le vin (œnologie, commerce, histoire, culture…) Des centaines de candidats chaque année pour seulement une dizaine de lauréats. Quatre ans d’étude, des milliers de vins dégustés et analysés à l’aveugle, et c’est ce vendredi matin que The Institute of Master of Wine a annoncé la bonne nouvelle.