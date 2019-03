La Brasserie 28 rêve de s'implanter dans une dizaine de pays

Synergies

Se rapprocher des "Filles"

Caulier Sugar Free a investi plus de 500.000 euros dans Les Filles, enseigne bruxelloise cornaquée par Line Couvreur, Catherine Kirszbaum et André Van Hecke. Ce qui a permis l’ouverture d’un quatrième établissement au Musée Belvue et aux Filles d’atteindre 2 millions de chiffre d’affaires en 2018 avec, pour la première fois, un ebitda positif. Le rapprochement entre les deux enseignes va s’accentuer: "C’est quasi le même management, la même philosophie, les mêmes fournisseurs", note Eric Coppieters. Des bières 28 sont ainsi disponibles chez Les Filles et les deux enseignes veulent davantage mutualiser leurs moyens. Notamment la livraison à domicile: "Les Filles le font déjà pour les repas, nous voulons le faire pour la bière", indique Eric Coppieters. André Van Hecke est aussi à la recherche d’un atelier de 800 m² dans la capitale. Cela permettrait le développement des gastro pubs 28 et aiderait Les Filles à passer à la vitesse supérieure via des comptoirs d’accès pour le take away et la livraison.