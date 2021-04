La Brasserie Ardente, un projet gonflé face aux Guillemins

Une nouvelle brasserie va voir le jour juste en face de la gare des Guillemins, au cœur de la Cité ardente, d'ici au mois d' octobre prochain. En pleine pandémie et alors que le secteur des bars, restaurants et hôtels commence seulement à rependre vie, il fallait oser... L'initiative en revient à Ardent Invest , un poids lourd de l'investissement dans la région.

Ardent Invest constitue le holding du groupe wallon Ardent dédié à ses activités dans l'immobilier, l'énergie, la bière et la publicité. Les autres activités, soit essentiellement les casinos et les jeux de hasard en dur et en ligne, sont logées dans Gaming1. Ardent Invest a récemment développé un vaste projet immobilier en face de Liège-Guillemins: sur 15.000 m², il a créé ou recréé des espaces de bureaux, un rez commercial, un hôtel Ibis sous franchise... Il a pris en main l'exploitation de ces différents espaces et il a saisi l'occasion pour y reloger, sur quelque 4.000 m², le quartier général du groupe dans son activité de développement digital. Restait un vide à combler...