La Brasserie Stella Artois va produire de la Bud pour la France

Un maître-brasseur spécifique a été nommé à Leuven pour suivre la production de la Bud. Et des tests de goût et de qualité seront effectués chaque mois aux Etats-Unis pour vérifier l’adéquation de la bière produite à Leuven avec la recette de la Bud aux Etats-Unis. Commercialisée sous le nom de Budweiser outre-Atlantique, cette bière est distribuée non seulement dans son pays d’origine, mai aussi au Royaume-Uni, en Espagne, en Ukraine et en Chine. Depuis mars 2019, elle l’est également en France.