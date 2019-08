La Brasserie des Légendes, rêvée par un couple de bioingénieurs

Le secteur des brasseries continue d’avoir le vent en poupe, au nord comme au sud du pays: l’an dernier, 43 nouvelles brasseries ont vu le jour tandis que 251 millions ont été investis dans l’appareil productif. L’Echo a choisi de braquer les projecteurs sur quelques brasseries wallonnes qui se sont distinguées récemment par des initiatives ou des investissements: Dupont, La Houppe, la Brasserie du Val de Sambre, la Manufacture Urbaine et la Brasserie des Légendes.

Un jour de juillet, à Irchonwelz, en banlieue d’Ath, Pierre Delcoigne nous reçoit dans les murs des nouvelles installations de la Brasserie des Légendes inaugurés en 2017: 3.000 mètres carrés de bâtiments construits sur une forêt de pieux Franki car la zone est marécageuse. L’entretien avec l’homme qui a fondé la brasserie avec son épouse Vinciane Wergifosse commence normalement: il nous retrace son parcours depuis le rachat du Castel d’Irchonwez en 1997, sa rénovation et le lancement de la première bière, la Gouyasse, à l’occasion de la Ducasse d’Ath en 2000.

Puis, après une vingtaine de minutes, nous sommes interrompus par le réceptionniste. Il hèle son patron. "Le camion et arrivé", lui dit-il. "Excusez-moi, nous dit alors Delcoigne, j’en ai pour une dizaine de minutes." Et il s’en va.

De retour un quart d’heure plus tard, il nous explique qu’il est allé charger un camion. "De palettes de Bière des Amis." On apprend ainsi non seulement qu’il brasse en sous-traitance la bière commercialisée par l’entrepreneur Philippe Stassen (Néobulles), mais surtout qu’il n’hésite pas à mettre lui-même la main à la pâte. En se coltinant, quand ses travailleurs sont en vacances, les tâches de chargement/déchargement! Un CEO aux commandes d’un Clark, on ne voit pas ça souvent, parole de journaliste.

L’aventure des Légendes a commencé sur les bancs de l’Université de Louvain-la-Neuve. Pierre Delcoigne et sa future femme Vinciane Wergifosse y ont décroché leur diplôme de bioingénieur. Elle y a ajouté une spécialisation en microbiologie, lui s’est offert deux années supplémentaires à l’Ecole de Brasserie. "J’ai découvert le monde de la bière à la fois comme étudiant et comme scientifique", dit-il. Explication: il a fait son mémoire à la Mycothèque de l’université, c’est-à-dire sa bibliothèque de levures. Il y a d’ailleurs repéré une souche, qu’il a utilisée plus tard à Irchonwez et qui est devenue la levure de la Gouyasse. "Petit, je voulais créer ma propre boulangerie, poursuit-il. À Louvain-la-Neuve, mon rêve a évolué vers une brasserie. La bière ou le pain, ce sont au fond des produits assez semblables."

De Beauregard à Goliath

Fils d’agriculteur, au sortir des études il exclut de reprendre Beauregard, la ferme de ses parents. "Le métier de fermier est devenu très compliqué." Son épouse et lui découvrent le Castel d’Irchonwelz en 1997: une bâtisse fortifiée du XIIe siècle, laissée à l’abandon depuis une dizaine d’années. Ils cassent leur tirelire et font le tour des banques, pour racheter le site, le rénover et y installer une brasserie.

Les Athois ont adopté la Gouyasse et sont devenus nos premiers ambassadeurs. PIERRE dELCOIGNE coFONDATEUR de la brasserie des légendes

Sept banques sont contactées, une seule accepte de les accompagner, le Crédit Communal (devenu Belfius). L’invest local Hoccinvest les supporte aussi en finançant la nouvelle chaîne de soutirage. Ils réunissent 900.000 euros, qui glissent dans les briques et les machines. Le jeune couple (ils ont alors 22 et 26 ans) récupère des équipements auprès de trois brasseries ayant fermé leurs portes dans les alentours: la Brasserie Voisin à Flobecq, la Brasserie François à Nismes et Labor à Mons. On se débrouille.

L’outil entre en production en 2000. Pierre est seul à le faire tourner, son épouse bosse à l’extérieur pour remplir la marmite. Il invite les Athois à choisir la meilleure parmi 30 recettes; la bière élue est baptisée Gouyasse, alias Goliath en wallon, du nom du géant fétiche des citoyens. Elle plaît: "Cela a marché tout de suite. Les Athois ont adopté la bière et sont devenus nos premiers ambassadeurs."

La Brasserie des Géants croît rapidement. Elle utilise l’orge cultivé par la ferme Beauregard, puis quand la production augmente, elle rallie d’autres agriculteurs de la région, de sorte que trois ingrédients de base proviennent du cru: l’eau, la levure et l’orge (transformé par la Malterie de Belœil). Après trois années quasiment sans se rémunérer, Pierre Delcoigne commence à engranger des bénéfices et à engager. Ils sont cinq en 2006, lorsque le patron fondateur apprend que la Brasserie Ellezelloise, située à 20 km d’Ath, est à vendre. "J’aimais bien la brasserie et le produit (la Quintine). Je suis allé trouver son propriétaire Philippe Gérard. Il avait reçu des offres de grands brasseurs, mais il a accepté la mienne."

Delcoigne maintient les deux unités de production, mais fusionne les deux entreprises. "Ellezelles était connue pour son folklore lié aux sorcières, nous étions liés au folklore des géants athois. La similitude nous a sauté aux yeux. Raison pour laquelle on s’est rebaptisé la Brasserie des Légendes."

Le nouvel ensemble progresse au rythme de 15% par an. En 2012, il ouvre le Chaudron des Légendes à Ellezelles, une taverne chargée de faire connaître ses bières et plus largement les produits de bouche du terroir.

Ellezelles était connue pour son folklore lié aux sorcières, nous étions liés au folklore des géants athois. La similitude nous a sauté aux yeux. Raison pour laquelle on s’est rebaptisé la Brasserie des Légendes.

Fatalement, l’entreprise commence à manquer de place. Les 2.500 hectolitres de production annuelle des débuts ont bien grossi. En 2015, Pierre et Vinciane (passée entre-temps au service entier de la société) décident d’investir dans une troisième unité de production, juste en face du Castel, sur le même terrain, mais coupé par la rivière, la Dendre occidentale. Ils construisent un nouveau bâtiment, qui accueille la mise en bouteille, le stockage, la logistique et les bureaux. Les cuves de brassage restent sur le site d’origine. Pour résoudre le problème du passage de la rivière, ils font installer un biéroduc de près de 200 mètres de long et de 6 à 7 mètres de profondeur. Il est muni d’une série de tuyaux: y passent non seulement la bière et l’eau, mais aussi l’énergie et les données… C’est à ce jour l’unique biéroduc de Wallonie et un des deux seuls de Belgique avec celui de De Halve Maan, à Bruges.

L’investissement se monte à 10 millions d’euros, toujours financé avec le soutien de Belfius et de Wapinvest (qui a succédé à Hoccinvest), ainsi qu’avec l’aide du holding public SRIW. Les installations flambant neuves entrent progressivement en production de 2016 à 2018.

Le terroir à Biercée et Ath

L’an dernier, la Brasserie des Légendes a produit 18.000 hl de jus de houblon: 12.500 à Irchonwelz et 5.500 à Ellezelles, pour un chiffre d’affaires proche des 4 millions d’euros.

Début de cette année, un peu par hasard, Pierre Delcoigne apprend que la Distillerie de Biercée est en réorganisation judiciaire par transfert. À vendre, autrement dit. "J’ai été très surpris. On distillait notre Esprit de Quintine chez eux! J’ai pris contact avec eux pour récupérer nos alcools. Leur distillateur m’a suggéré de déposer une offre." Stimulé par ce nouveau défi, il rédige une offre très complète en quinze jours. Et il emporte le morceau face à trois autres candidats.

Son projet pour Biercée comporte un volet industriel et un volet touristique. "On va redévelopper les ventes de la Distillerie. Son produit phare, l’Eau de Villée, est un fleuron wallon qui bénéficie d’une belle reconnaissance, mais qu’on ne trouve plus que rarement dans le commerce. On va changer cela grâce à notre réseau commercial. Le site de Biercée, avec la Ferme de la Cour, mérite également d’être relancé au plan touristique. On va conclure des partenariats pour y organiser des séminaires, des team buildings, des mariages et y présenter aussi d’autres produits du terroir."

Last but not least, le brasseur caresse aussi un projet de whisky, qu’il pourra concrétiser à la Distillerie. "On va concevoir un whisky qui sera 100% terroir et 100% belge." Il dispose déjà des deux ingrédients de base, l’eau et l’orge.