La Desperados sortira ce mois-ci de la brasserie Cristal à Alken

Cocorico pour la brasserie belge, qui hérite de l’honneur de brasser à son tour la bière à la tequila. Après les Français et les Hollandais.

Jusqu’ici, au sein du groupe Heineken, la Desperados, cette bière aromatisée à la tequila qui se vend dans plus de 50 pays, n’était produite qu’en France et aux Pays-Bas. Depuis ce mois-ci, la brasserie Cristal d’Alken-Maes la produit également. La brasserie établie à Alken (Limbourg) la soutire en canettes de 50 cl, pour alimenter notre marché. "Et nous étudions la possibilité de mettre aussi en bouteilles les Desperados destinées au marché belge", précise la CEO Annick Vincenty qui ajoute que "notre étude de marché montre qu’il existe un grand potentiel pour elle".