La Jupiler change de nom, le temps d'une Coupe

Ne dites plus "Garçon, une Jupiler", mais "une Belgium". Depuis ce mardi, AB InBev change temporairement l'identité de sa boisson phare sur le marché belge, marquant ainsi son soutien à l'équipe des Diables Rouges, en lice pour tenter de remporter la prochaine Coupe du monde du football en Russie.

AB InBev n'a pas livré les détails financiers de cette gigantesque opération marketing. Au total, 290 millions de produits seront redessinés au nouveau nom. Seules les Jupiler Blue et 0,0 conserveront leur nom d'origine.

Les liens entre le groupe brassicole et la fédération belge de football ne sont pas neufs. AB InBev fait partie des partenaires privilégiés des Diables depuis plus de 30 ans. La multinationale est également un sponsor régulier de la Fifa, la fédération internationale du ballon rond.

Les boissons actuellement estampillées 'Jupiler' ne deviennent pas pour autant des objets de collection. Le "rebranding" durera 5 mois et se terminera donc à la mi-juillet. Il concernera les canettes et les bouteilles du breuvage, mais aussi des drapeaux, des verres ou encore les sous-verres en carton. Les marques 'Blue' et '0,0%', encore trop jeunes sur le marché, ne seront en revanche pas redécorées.