La Lorraine veut lever entre 75 et 150 millions d'euros

La Lorraine Bakery Group, le plus gros boulanger industriel belge, cherche à obtenir entre 75 et 150 millions d'euros via une émission d'obligations.

Surtout connu pour ses sandwicheries Panos et Deliway, le groupe La Lorraine est avant tout le premier industriel belge de la boulangerie et de la pâtisserie, fraîches et surgelées. Avec son chiffre d'affaires de 842 millions d'euros (+8,7%) pour un ebitda de 116 millions (+4,2%), il figure parmi les dix plus gros spécialistes européens des produits 'bake-off'.