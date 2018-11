La Malterie du Château investit 8 millions avec l'aide de la SRIW

Le fournisseur des micro-brasseries et des brasseries artisanales mène à bien un double investissement pour un budget global de 8 millions d’euros. La SRIW a injecté 2,5 millions dans la société via une augmentation de capital. La Malterie se diversifie dans la production de poudre de lait.

La Malterie du Château est en train de mener à bien un double investissement important. La principale malterie artisanale de Belgique installe un nouveau torréfacteur et construit une toute nouvelle unité de production de poudre de lait. L’ensemble représente quelque 8 millions d’euros d’investissements , financés en partie sur fonds propres et en partie par emprunt bancaire.

"C’est un dossier que nous suivons depuis plus de dix ans et qui a grandi petit à petit", nous dit-on à la SRIW. "Nous soutenons cette entreprise en croissance. Par le passé, nous lui avons octroyé à plusieurs reprises des prêts. Cette fois, on y va en capital, pour un plus gros montant."