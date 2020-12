La Miche ou la chasse au gaspillage dans la cuve de brassage

On connaissait déjà la "Bière des Amis", lancée par Philippe Stassen qui visait les valeurs d'amitié et de sociabilité et avait associé ses collaborateurs au capital, l'heure est venue maintenant de découvrir La Miche, la bière des "amiches" de la planète... Son fondateur, Charles-Louis Stinglhamber, s'est inspiré de ce qu'ont fait, avant lui, le Brussels Beer Project en Belgique et la brasserie Toast Ale au Royaume-Uni en intégrant des déchets de pain dans le moût de brassage. Il a repris l'idée et l'a développée en partenariat avec la boulangerie coopérative AgriBio et la brasserie Brunehaut. Le concept: produire une bière bio au départ d'un mélange de malt d'orge et de vieux pain, afin de contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la promotion d'une industrie agroalimentaire durable.