La Queue de Charrue fait mousser la Brasserie Vanuxeem

Les jurés des World Beer Awards ont octroyé une médaille d'or à une petite brasserie coincée entre la Flandre, le Hainaut et la France: Vanuxeem, une saga familiale sympa.

Ce n'est pas David contre Goliath, car il n'y a pas de combat ici, mais c'est tout de même une fameuse surprise au profit d'un "tout petit": la modeste brasserie belge Vanuxeem, de Ploegsteert, aux confins du Hainaut, a emporté une des neuf médailles d'or aux World Beer Awards, un des principaux concours internationaux comparant les bières de producteurs en provenance des quatre coins du monde. Sa Queue de Charrue Vieille Brune a en effet gagné la timbale dans la catégorie des "sour wild" (bières au goût aigre sauvage). Une jolie récompense pour une entreprise familiale où se côtoient la troisième et la quatrième génération des Vanuxeem/Mahieu.

Ce n'est donc pas... la queue entre les jambes que les dirigeants de Vanuxeem sont revenus de cette compétition britannique. Pour donner une idée de son ampleur: les brasseurs de quelque 50 pays y ont soumis plus de 2.200 bières aux appréciations du jury. Et la Vieille Brune de Ploegsteert a triomphé au classement général d'une des neuf catégories reines. Pour la petite histoire, la même bière avait déjà gagné un premier prix au Brussels Beer Challenge un an plus tôt; elle fait donc une certaine unanimité parmi les connaisseurs. Elle a pourtant une singularité: la société Vanuxeem ne la brasse pas elle-même, mais la fait produire par la brasserie Verhaeghe! Explications...

2.200 nombre de bières présentées aux concours Les World Beer Awards ont réuni cette année quelque 2.200 bières, réparties en neuf catégories.

Le retour de la Bacchus

"Mon arrière-arrière-grand-père Gaston Vanuxeem a fondé la brasserie ici en 1906, narre Clément Mahieu, qui représente la quatrième génération. Il produisait alors à la fois de la pils, de la bacchus, de la limonade et de l'eau minérale et distribuait ses produits localement. L'entreprise a continué de brasser elle-même jusqu'en 1966. Cette année-là, elle s'est recentrée sur la distribution des boissons produites par les brasseries de la région. Elle a progressivement étendu l'éventail de bières à distribuer. Puis en 1986, la société a décidé de réexhumer une de ses vieilles recettes, celle de la Bacchus, pour faire brasser sa propre marque: la Vieille Charrue Brune, rebaptisée entre-temps Vieille Brune."

Pourquoi "queue de charrue", vous demanderez-vous? La réponse se trouve sur la carte: c'est la traduction française du toponyme "ploeg-steert", littéralement "manche de charrue". Quant à savoir pourquoi ce village de la commune de Comines-Warneton avait choisi pareil nom, l'historien spécialisé Albert Carnoy (1) nous apprend que les fondateurs du patelin se seraient inspirés de la forme d'un champ...

"En 1986, la société a décidé de réexhumer une de ses vieilles recettes, celle de la Bacchus, pour faire brasser sa propre marque: la Vieille Charrue Brune, rebaptisée entre-temps Vieille Brune." Clément Mahieu Représentant de la 4e génération à la tête de Vanuxeem

Plutôt que d'investir à nouveau dans la production, les dirigeants de Vanuxeem ont choisi de confier le brassage de leur Brune à Verhaeghe, une brasserie de la région de Courtrai dont ils avaient appris à apprécier la qualité. Le père et l'oncle de Clément Mahieu, qui ont repris les rênes de l'entreprise en 1987 des mains de leur grand-mère (on a sauté une génération), ont poursuivi sur cette lancée quand ils ont élargi la gamme des bières propres. En 1992, ils ont lancé la Queue de Charrue Triple. Et comme Verhaeghe ne disposait pas de capacités suffisantes, ils se sont adressés à la Brasserie Van Steenberge, à Ertvelde, pour la produire. Six ans plus tard, quand ils ont crée la Queue de Charrue Ambrée, ils sont passés à la Brasserie du Bocq, à Purnode, parce que Van Steenberge ne brassait pas d'ambrée.

Trois brasseries et un coup fin

Deux autres bières ont suivi, toutes deux brassées par du Bocq: la Queue de Charrue Blonde en 2008, devenue le produit phare de la maison Vanuxeem, puis la Rouge en 2013. Et cette situation a perduré jusqu'à aujourd'hui: les différentes Queues de Charrue sont toujours brassées chez Verhaeghe, Van Steenberge et du Bocq, ce qui témoigne à tout le moins d'une grande fidélité dans les relations commerciales de l'entreprise. Mais du coup, le mérite des récompenses internationales ne revient-il pas à Verhaeghe, puisque la bière primée est issue de ses cuves? "Nous leur avons annoncé notre médaille d'or dès la proclamation des résultats, répond Clément Mahieu. Ils en ont été très heureux, mais ils ne vont pas le diffuser sur leur site: le prix est le nôtre." Comme l'est la recette de la Brune, issue des anciennes productions "maison".

"Recommencer à brasser? Nous y avons déjà songé, mais c'est un sacré savoir-faire! Dans une dizaine d'années peut-être." Clément Mahieu Représentant de la 4e génération à la tête de Vanuxeem

Ne serait-ce pas l'occasion pour Vanuxeem de recommencer à brasser elle-même? "Nous y avons déjà songé, mais c'est un sacré savoir-faire! Dans une dizaine d'années peut-être. Nos bières bénéficient d'une très bonne qualité là où elles sont produites. Et la stabilité dans la qualité est très importante aux yeux des clients. Bref, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, et d'autant moins que nous sommes un peu bloqués sur notre site, où il y aurait peu de place pour une extension."

Le panachage, un must à l'export

Car le gros de l'activité de l'entreprise reste la distribution. Celle-ci représente plus de 90% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 98 millions d'euros l'an dernier. Plus de 80% de ses revenus proviennent de la distribution de boissons en Belgique et à l'exportation. Dans notre pays, Vanuxeem alimente quelque 1.200 cafés, hôtels et restaurants en Flandres occidentale et orientale ainsi que dans le Hainaut. Elle livre aussi d'autres grossistes en boissons, des magasins, des drinks et des franchisés de la grande distribution à travers tout le pays. A l'étranger, son premier marché est, de loin, la France, mais elle exporte dans une quarantaine de pays, où elle livre les bières de quasiment toutes les brasseries belges. Ce qui fait son succès? "Nombre de clients à l'étranger nous achètent des containers renfermant plusieurs centaines de références différentes. Cela va jusqu'à 500 références dans un même container." Ce "panachage" et cette profondeur de gamme sont particulièrement appréciés des clients que l'entreprise recrute jusqu'en Chine ou en Australie.

120 emplois La Brasserie Vanuxeem emploie 120 personnes pour un chiffre d'affaires de 98 millions (2019).

Les dix derniers pour-cent de ses revenus proviennent du magasin (du "drinks") de Vanuxeem à son siège social, rue d'Armentières à Ploegsteert, à moins de 2 kilomètres de la frontière française. Un site surtout fréquenté par des Français, qui se risquent dans notre pays pour ses bières, son chocolat et son tabac.

Si Vanuxeem a relativement bien franchi le cap du confinement, au cœur de la pandémie, grâce à la diversité de ses activités et de ses marchés, elle a tout de même dû mettre une centaine de travailleurs au chômage temporaire il y a cinq mois, sur un total de 120. Elle a progressivement remis tout le monde au travail depuis lors. Mais même si elle a enregistré de bons scores en juin et juillet grâce au déconfinement et à une météo radieuse, ses dirigeants savent déjà qu'ils ne rééditeront pas cette année les bons résultats des deux exercices précédents. Avec ce nouvel "award" de prestige, toutefois, la brasserie peut espérer attirer une clientèle supplémentaire de connaisseurs. Et limiter encore un peu plus l'impact du coronavirus sur ses chiffres.

Lire aussi: La Queue de Charrue hisse Vanuxeem sur le toit du monde

(1) Origines des noms des communes de Belgique, Albert Carnoy, Ed. Universitas (1949)