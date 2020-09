La Queue de Charrue hisse Vanuxeem sur le toit du monde

La petite brasserie de Ploegsteert a fait un tabac au World Beer Awards en y récoltant trois médailles d'or et deux d'argent.

La Vieille Brune de la Brasserie Vanuxeem a été couronnée dans trois catégories: "sour & wild" (sûre et sauvage), "Belgium" et "style". L'entreprise de Ploegsteert a en outre récolté deux médailles d'argent, pour la Queue de Charrue Blonde et la Rouge.