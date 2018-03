La Wallonie cherche un repreneur pour sauver les abattoirs de Bastogne

La Wallonie partie civile

Des prêts d’urgence pour les éleveurs

D’ici la fin de l’enquête judiciaire et d’éventuelles réparations financières, le gouvernement veut parer au plus pressé et sauver l’outil. "La confiance à l’égard du groupe Verbist est rompue. Je ne vois pas comment on va pouvoir retrouver la confiance dans ce groupe. Dans l’immédiat, il n’y a qu’un objectif, c’est l’outil. Il faudra retrouver un repreneur pour préserver l’ancrage local et wallon. L’objectif est que cet outil puisse récupérer ses agréments le plus vite possible pour maintenir l’activité et l’emploi. Il faut envisager une nouvelle structure. C’est tout le travail des managers de crise envoyés par la Sogepa", explique Pierre-Yves Jeholet, tout en reconnaissant qu’il ne voyait pas comment l’Afsca et la justice pourraient accepter de rendre les agréments à l’entreprise sans de véritables changements.