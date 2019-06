La Westvleteren désormais vendue "online"

Les quantités d'achats restent, elles, toujours limitées: dans la limite des stocks disponibles, elle est fixée à maximum deux caisses de 24 bouteilles. La priorité sera aussi donnée aux personnes n'ayant jamais acheté la trappiste ou ne l'ayant plus fait depuis longtemps. C'est la salle d'attente numérique.

"Le système de réservation par téléphone a fonctionné correctement pendant plusieurs années, mais avec le temps, il est devenu de plus en plus évident qu'il était temps de renouveler", lit-on dans un communiqué. Au sein de l'abbaye, on reconnaît aussi que ce système représentait beaucoup de stress pour le personnel qui était souvent confronté au mécontentement de clients, d'où le besoin de trouver une "alternative conviviale."