La boulangerie Thirion met la clé sous le paillasson

Va-t-on vers la fin d'une histoire de plus de 90 ans? Le boulanger, pâtissier et glacier Thirion, véritable institution à Ressaix, dans l'entité de Binche, va en tout cas faire aveu de faillite. Celui-ci sera déposé au tribunal de l'Entreprise de Charleroi, a annoncé jeudi matin la CSC à l'issue d'une assemblée générale du personnel.

Cette ancienne entreprise familiale fondée en 1927, reprise il y a deux ans par deux entrepreneurs associés du Brabant wallon, emploie une centaine de travailleurs et fournit 18 boulangeries dans la région du Centre, en Brabant wallon et à Mons. Celles-ci ne sont plus approvisionnées depuis la mi-mai.