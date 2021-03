La brasserie Dubuisson met le gouvernement en demeure d'uniformiser les aides Covid

La brasserie Dubuisson et ses partenaires actifs dans l'horeca et la distribution ont mis ce lundi le gouvernement fédéral en demeure d'adopter d'urgence des mesures assurant un même niveau d'aide aux entreprises du nord, du centre et du sud du pays face aux conséquences de la fermeture des cafés et restaurants. Ils ont adressé leur courrier à la ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles Annelies Verlinden , car leur requête s'appuie sur l'article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 .

La loi impose au Fédéral ainsi qu'aux Régions de préserver en toutes circonstances l'union économique et monétaire du pays. Elle vise entre autres à éviter que, via les compétences octroyées aux Régions et l'utilisation que celles-ci en font, des obstacles soient dressés à la liberté d'établissement, de commerce et d'industrie, de mouvements de capitaux, etc. Or non seulement le Fédéral n'a pas pris lui-même d'action pour soutenir les secteurs soumis à fermeture sur une décision de son chef, mais il a en outre laissé l'initiative aux Régions "sans garde-fou, ni restriction permettant de maintenir un équilibre" au niveau du pays tout entier.