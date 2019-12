La chaîne de restauration Bon se donne les moyens de grandir

Bon, la chaîne bruxelloise de restauration rapide de qualité, vient de lever 1,5 million d’euros. Cet argent frais doit servir à financer l’installation d’une nouvelle cuisine centrale et l’ouverture, dans les cinq ans, d'une quinzaine de nouveaux magasins.

Cet apport d'argent frais, qui sera complété par des crédits bancaires, doit notamment permettre à la chaîne bruxelloise de porter son parc de magasins - un terme préféré à celui de restaurant parce que la majorité des revenus vient des achats à emporter - de 7 actuellement à plus de 20 en 2024. "Il n'y a à ce stade pas encore de projets concrets, mais nous visons en tout cas Bruxelles et d'autres villes belges, en fonction des opportunités qui se présenteront", précise Frédéric Duqué, cofondateur et administrateur délégué de Bon. Aucun projet d'extension hors frontières n'est à l'ordre du jour actuellement.