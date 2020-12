La communication des mesures était trop complexe

Un pas en avant, un pas en arrière, c'est en substance de la sorte que le patron du groupe Natura-Bister décrit la communication des mesures sanitaires depuis le début de la crise. " Un peu de cacophonie dans ce qu'il fallait faire ou ne pas faire : masque ou pas masque, distance règlementaire, plexi... Tout cela n'était pas de nature à rassurer le personnel . Et la situation est déjà assez difficile à vivre comme cela pour nos collaborateurs", constate-t-il.

En plein processus d'intégration des activités de Natura au sein de Bister qu'il a repris il y a un peu plus d'un an, Arthus de Bousies reconnaît que la crise a finalement accéléré le processus de fusion entre les deux entités, qui devraient globalement terminer l'année à l'équilibre par rapport à 2019. "Nous n'avons pas dû arrêter beaucoup nos activités: une dizaine de jours au printemps chez Natura qui est plus orienté horeca. Chez Bister, un allègement des effectifs a suffi."