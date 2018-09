La crise des marchés émergents frappe AB InBev au coeur

Le géant de la bière a touché mercredi son plus bas niveau depuis quatre ans en Bourse. Les investisseurs s’inquiètent de l’impact de la chute des devises comme le peso argentin et le rand sud-africain.

Le fil rouge de tout cela, c’est la Réserve fédérale américaine : elle augmente régulièrement ses taux d’intérêt et rend ainsi sa dette -l’investissement le plus liquide au monde- plus attirante. Du même coup, les pays émergents qui ont vécu ces dernières années au-dessus de leurs moyens ont plus de mal à (re)financer leur dette libellée en dollars.

Bourses européennes touchées

La crise des pays émergents touche les Bourses européennes qui connaissent des jours difficiles. Au sein du Bel 20 et de l’Euro Stoxx 50 –l’indice des valeurs vedettes de la zone euro- AB InBev apparaît parmi les plus grands perdants. Mercredi, l'action du plus important brasseur au monde a baissé de 2% à 78,2 euros, son niveau le plus bas depuis plus de quatre ans.