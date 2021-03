La crise du Covid inflige une petite dégelée au groupe Miko

La paralysie des ventes de café dans l’horeca a fait plonger de 13,1% le chiffre d'affaires du spécialiste belge du service café et de l'emballage plastique.

Spécialisé dans la distribution de café et de systèmes à café aux entreprises et à l’horeca, Miko subit de plein fouet l'impact de la crise du Covid-19 sur l'horeca et la vie en entreprise. L'exercice 2020 se solde par un recul de 13,1% du chiffre d'affaires, ramené de 224,6 à 195,1 millions d'euros.