La direction d'AB InBev invite les syndicats à discuter

La direction du géant brassicole se dit prête à reprendre ce vendredi les négociations avec les syndicats sur la nouvelle convention collective de travail. Elle pose une condition préalable: la levée des blocages des sites de Louvain, Jupille et Hoegaarden.

La grogne est toujours de mise sur les sites d'AB InBev à Louvain, Jupille et Hoegaarden. Les barrages filtrants, installés lundi après-midi après l'échec d'une réunion de négociations, sont toujours en place, au grand dam de la direction, qui déplore le blocage de l'approvisionnement en matières premières et des sorties des bières produites dans les brasseries.

Pour rappel, les syndicats réclament une extension des garanties de sécurité d'emploi et de revenus en cas de licenciement pour raisons économiques. De son côté, la direction rappelle qu'un arrangement spécifique est entré en vigueur chez AB InBev en 2011, offrant aux ouvriers le paiement de trois ans de salaire au cas où la brasserie réduirait son effectif. Côté syndical, on soupçonne la direction de chercher à encadrer de façon plus restrictive cette disposition de 2011.