La distribution a très vite trouvé d'autres abattoirs

Delhaize et Colruyt ont identifié sans difficulté des alternatives d’abattage à Veviba Bastogne. Cora, Lidl et Carrefour ont remplacé Lanciers ou Adriaens.

La grande distribution n’a pas encaissé de choc dépressif sur ses ventes de viande bovine ces derniers jours suite au scandale Veviba. Juste un petit effet jeudi et vendredi. À l’image de Delhaize et Colruyt, toutes les entreprises du secteur ont rapidement trouvé des alternatives pour assurer leur approvisionnement. "Nous avions déjà d’autres fournisseurs, souligne le porte-parole Roel Dekelver chez Delhaize, et nous avons lancé dès le début de l’affaire des collaborations avec des fournisseurs supplémentaires afin de garantir nos volumes. Dès ce lundi, c’est chose faite: on est paré." Delhaize a trouvé ces alternatives en Belgique. Même topo chez Colruyt.