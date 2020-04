La famille Frère entre au capital du plus grand producteur de saumon au monde

Le groupe GBL a acquis une participation dans la société Mowi, le plus grand producteur de saumon au monde. Les chiffres portant sur cette transaction n’ont pas été communiqués.

GBL , le holding des familles Frère et Desmarais investit dans le norvégien Mowi , anciennement Marine Harvest, le plus grand producteur de saumon au monde .

La nouvelle de cet investissement est parvenue un peu par hasard aux oreilles de l’analyste d’ING Hans D’Haese. L’investissement était incidemment mentionné dans les documents publiés dans le cadre du projet de fusion entre Pargesa et Parjointco, les deux holdings faîtiers du groupe GBL.

Les principaux actionnaires de Mowi sont Geveran Trading (famille Fredriksen, 14,4%) et Folketrygdfondet (9,1%), le fonds de pension de l’Etat norvégien. Le solde des actions est coté sur la Bourse d’Oslo. Mowi affiche un chiffre d’affaires annuel de 4,1 milliards d’euros et une capitalisation boursière de près de 7,9 milliards d’euros .

Prix soldé

Hans D’Haese a également calculé que GBL se négociait aujourd’hui avec une décote de plus de 33% par rapport aux derniers chiffres publiés sur la valeur des actifs nets. C’est la plus importante décote depuis 2008. Il maintient cependant son conseil de "conserver", mais souligne que grâce à la fusion des deux holdings faîtiers, le capital flottant (" free float ") de GBL passera de 47 à 69%, ce qui devrait augmenter la liquidité des actions et représenter à terme une bonne nouvelle pour les investisseurs.