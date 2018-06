La famille Verbist se retire de la gestion de Veviba qui devient Qualibeef

Grandes manœuvres chez Veviba. La famille Verbist se retire de la gestion et reste actionnaire. Un nouveau conseil d’administration a été élu.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas du côté de l’abattoir Veviba, à Bastogne. Après le coup de sang et la lettre ouverte publiée par Louis Verbist, lundi soir, l’ambiance est à l’apaisement. Une assemblée générale extraordinaire organisée mercredi soir a décidé de changer le nom de l’abattoir. Ne dites plus Veviba, mais Qualibeef.