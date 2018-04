La générosité technologique d'AB InBev, à vérifier dans un an

AB InBev a développé une technologie innovante, qui permet d’économiser à la fois de la chaleur et de l’eau et de rejeter moins d’émissions de dioxyde de carbone durant le processus de brassage.

Le premier brasseur mondial a présenté son innovation hier lors du salon "Trends in Brewing" à Gand. Il a saisi l’occasion pour faire une annonce spectaculaire: il offre gratuitement son innovation aux petites brasseries qui se montreraient intéressées . Aux grandes, il demandera une redevance qui sera fonction de leur volume de production " et de l’impact de l’innovation ".

Une proposition apparemment mesurée, sauf que par "petites brasseries", le groupe entend celles qui font moins d’un million d’hectolitres par an. Or, en Belgique, celles qui brassent plus d’un million de hl se comptent sur les doigts d’une seule main. Il est donc plus généreux qu’il y paraît au premier regard. Resterait néanmoins aux "petits" brasseurs à investir pour adapter leur outil à la nouvelle méthode de brassage, ce qui constituera, à n’en pas douter, un sacré frein.