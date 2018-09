La guerre des fûts fait rage devant les tribunaux entre AB InBev et Heineken

AB InBev a introduit une plainte contre le brasseur Heineken, aux Etats-Unis et maintenant aux Pays-Bas. Il lui reproche d’avoir violé des brevets portant sur de nouveaux fûts en plastique. Et l’affaire fait un détour par le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles. Heineken, sur requête unilatérale, a attaqué AB InBev. Qui vient d’introduire une tierce-opposition. La guerre des fûts "nouvelle technologie" est lancée.

À l’abri discret des murs de différents tribunaux, les brasseurs AB InBev et Heineken sont en train de se livrer à une guerre judiciaire portant notamment sur les nouvelles technologies entourant les fûts de bière. Et l’action introduite devant la justice américaine est en train de s’étendre et de connaître des développements aux Pays-Bas et en Belgique.

Tout démarre au début du mois de mai lorsque le géant brassicole Anheuser-Busch InBev (AB InBev) a estimé que son concurrent, le groupe Heineken, violait un certain nombre de brevets américains déposés pour le système de bière au fût.

C’est dans ce cadre qu’une plainte avait été déposée auprès de la commission du commerce international à Washington. Ce même dossier avait également été soumis à la sagacité des juges d’un tribunal fédéral de New York.

On sait seulement que les deux concurrents se disputent autour des systèmes Sub, Brewlock et Blade d’Heineken. Globalement, AB InBev estime que les systèmes employés par Heineken aux Etats-Unis sont calqués sur ses propres innovations technologiques, Nova et PureDraught, lesquelles sont protégées par des brevets.

Plainte aux Pays-Bas

Or voilà que l’affaire s’invite devant la justice européenne. Une porte-parole d’AB InBev nous a bel et bien confirmé qu’une plainte contre Heineken avait été déposée aux Pays-Bas, pays qui abrite le siège social du concurrent d’AB InBev. Nous avons pu comprendre de quoi il s’agissait réellement.

AB InBev a conçu des nouveaux fûts en plastique, fatalement plus légers que les anciens fûts en métal, mais présentant également l’avantage d’être recyclables. Ces fûts nouvelle génération ont été lancés en phase de test aux Etats-Unis. En réalité, la technologie est celle du "bag in bottle", ce qui revient à dire que la bière est stockée dans une sorte de poche en plastique mou, elle-même entourée d’une sorte de carapace en plastique. Ces nouveaux fûts, qui ressemblent plus à une grosse bouteille, sont utilisés pour des pompes transportables, destinées à des particuliers ou à des débits de boissons plus intimistes. Il s’agit de petits fûts en plastique de différentes tailles.

Vue en plein écran La technologie Sub d'Heineken. ©ANP

AB InBev a demandé à ce que les systèmes utilisés par Heineken aux Etats-Unis soient retirés du marché et le groupe demande des dédommagements. Sur le montant précis de ceux-ci, personne n’a voulu communiquer. L’action introduite au tribunal de commerce est plus à considérer comme un "retour de flamme" dont nous n’avons pas le détail. Sur requête unilatérale, Heineken, défendue par Philippe De Jong et par Christophe Ronse, a entamé une action portant sur un détail technique (une valve) des fûts utilisés par AB InBev. Ce dernier, défendu par Jean-Christophe Troussel et Domien Op de Beeck, a répliqué par une tierce-opposition. Cette affaire vient d’être introduite.