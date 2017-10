La guerre des jus d'orange reprend de plus belle

À première vue, la guerre des jus d’oranges pressées semble relancée. D’un côté, on a Welfood, leader en Belgique sur le marché des machines à presser les oranges que l’on trouve régulièrement dans les supérettes, sous la marque Zumex. De l’autre, on a la société Menssana, acteur plus récent sur le marché qui, lui, exploite des machines sous le nom Zummo.