La listeria tire les prévisions de Ter Beke vers le bas, l'action dégringole

Prise dans la tourmente à propos d'une possible contamination à la listeria ayant causé le décès de trois personnes aux Pays-Bas, le groupe Ter Beke annonce un impact potentiel de 10% sur ses résultats. La société a donc ajusté vers le bas ses perspectives initiales. A la Bourse de Bruxelles, le titre a lâché 22% lors de sa reprise de cotation.

Il fallait s'y attendre. A la suite de la potentielle contamination à la listeria de certains aliments sur l'un des sites d'Offerman, le groupe alimentaire Ter Beke a publié lundi matin un avertissement sur résultats. Alors que les premières perspectives faisaient plutôt état d'une hausse, les événements de la semaine dernière ont poussé les responsables de la société familiale cotée en bourse à plus de prudence.

L'impact total du rappel des produits potentiellement contaminés et la cessation temporaire des activités du site d'Aalsmeer peut s'élever à 10% de l'EBITDA, a averti la société. "Ter Beke prend toutes les mesures possibles pour réduire cet impact autant que possible et informera davantage à la suite de l'annonce des résultats 2019", lit-on dans le communiqué diffusé ce lundi matin.

Coopération à toutes les enquêtes

Au passage, le groupe rappelle que toute son attention est axée sur l'organisation du rappel de tous les produits pertinents du marché, en collaboration avec l'autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation. "Cette mesure de précaution, que nous avons délibérément déployée très largement, est mise en oeuvre aussi rapidement et efficacement que possible et conformément à toutes les règles et procédures qui s'appliquent en la matière", précise la société.

Le groupe, qui se dit choqué par la situation, précise également ne pas disposer, à ce stade, d'informations supplémentaires sur les liens entre les décès et la potentielle contamination des aliments à la listeria. En attendant, Ter Beke, qui explique être en contact avec les autorités compétentes, assure coopérer à toutes enquêtes ultérieures. "La sécurité alimentaire est la plus haute priorité pour Ter Beke. Les récents événements ne feront que nous encourager à intensifier nos efforts dans ce domaine", a encore précisé Ter Beke.

Trois usines sous la loupe

Vendredi dernier, on apprenait qu'une possible contamination à la listeria avait causé la mort de trois personnes aux Pays-Bas et provoqué une fausse couche chez une femme enceinte. L'agence néerlandaise de sécurité alimentaire a la quasi-certitude que les aliments incriminés ont été produits par une des trois usines de la société néerlandaise Offerman reprise fin 2017 par Ter Beke.