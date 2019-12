La moutarderie Bister vendue à Natura

Une page se tourne pour la société familiale et centenaire Bister. La moutarderie établie à Achène quitte en effet le giron familial. C'est Arthus de Bousies , déjà propriétaire du groupe spécialisé dans les sauces et les condiments Natura qui s'est porté acquéreur. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

En 2012, de Bousies âgé alors de 30 ans a repris la société Natura, qui réalisait alors, avec 5 emplois à temps plein, un chiffre d’affaires de 650.000 €. Sept ans plus tard, la société présente un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros et compte 20 emplois à temps plein. Entretemps Natura a grandi essentiellement par acquisition: le néerlandais Ton’s Mosterd et le fabricant belge de confits d’oignons et de figues Top Quality en 2018. Bister est donc la quatrième acquisition de Arthus de Bousies en 8 ans. En intégrant Bister, ce ne sont pas moins de 30 nouvelles références qui viennent désormais s’ajouter à la gamme. Quant à l’effectif du groupe, où chaque emploi sera maintenu, il atteint désormais 45 personnes.