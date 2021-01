La neige espagnole renchérit le prix des légumes

Les supermarchés belges éprouvent actuellement des difficultés à s’approvisionner en concombres, choux-fleurs et aubergines. En cause: les importantes chutes de neige en Espagne.

La tempête Filomena, qui a recouvert la semaine dernière une grande partie de l’Espagne d’une épaisse couche de neige, fait sentir ses effets jusque dans les supermarchés belges. La grande distribution peine en effet à réassortir ses étalages en légumes importés traditionnellement d’Espagne. "Il s’agit des concombres, tomates, poivrons, aubergines, courgettes, choux-fleurs et brocolis", précise la porte-parole de Colruyt, Silja Decock qui ajoute: "Si nous ne pouvons plus remplir nos rayons de ces légumes populaires en hiver, nous en informerons nos clients dans les magasins."

Lire aussi | Bruxelles veut acheter des terres agricoles pour nourrir sa population

"Si nous ne pouvons plus remplir nos rayons de ces légumes populaires en hiver, nous en informerons nos clients dans les magasins." Silja Decock Porte-parole de Colruyt

"Nos légumes proviennent surtout des régions autour de Murcie et d’Almeria. Même s’il n’y a pas neigé, les températures très froides et le gel ont ralenti la croissance des légumes", souligne la porte-parole. "À la vague de froid ont succédé des précipitations abondantes, ce qui n’a pas permis aux cultivateurs de se rendre aux champs pour récolter. Par ailleurs, les chutes de neige dans le reste du pays ont provoqué des problèmes de transport ici et là."

Si le stock de certains produits a fondu, Colruyt n’évoque pas encore la perspective de rayons vides. "La situation est difficile, mais pas très grave. Grâce aux contacts de nos acheteurs et à nos achats en Italie, nous pouvons continuer à proposer à nos clients des produits de qualité suffisante."

Impact sur les prix

"Nous aussi, nous réceptionnons moins de légumes qu’en temps normal", déclare la porte-parole de Carrefour, Aurélie Gerth. "Mais on ne peut pas encore parler de véritables problèmes d’approvisionnement. Nous le devons à l’étroite collaboration que nous entretenons avec notre fournisseur, qui nous approvisionne en priorité."

"Dans les prochaines semaines, nous devrons cependant vérifier si les conditions météo n’ont pas affecté les récoltes." Dennis Duinslaeger Porte-parole de Carrefour

Ce fournisseur n’est autre que la société belge cotée Greenyard, avec laquelle Carrefour a conclu un large accord de collaboration il y a deux ans. De son côté, Greenyard n’annonce pas non plus de véritables pénuries, comme le précise son porte-parole Dennis Duinslaeger. "Certes, les camions ont plus de mal à atteindre la Belgique en raison de l’enneigement. Mais la situation se normalise. Dans les prochaines semaines, nous devrons cependant vérifier si les conditions météo n’ont pas affecté les récoltes." Colruyt table aussi sur une amélioration.