La pépite belge Alysse Food fait de l’œil à un géant français

L'entreprise familiale basée à Seneffe est entrée en négociations avec le Groupe Roullier, et ses 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a-t-on appris.

C'est une page qui se tourne pour Alysse Food. Le producteur 100% familial de muffins, bagels et brownies installé à Seneffe est en passe de changer de mains, a-t-on appris à bonne source.

C'est le géant français Roullier qui a fait montre d'appétit. Spécialisé dans la production et la transformation chimique de nutriments et d'aliments pour plantes et animaux notamment, le groupe enregistrait l'an dernier un chiffre d'affaires de quelque 2 milliards d'euros, fort de ses 8.200 employés. Une performance qui permet au patron, Daniel Roullier, de se hisser parmi les cinquante plus importantes fortunes de France.

37 millions € Avec ses bagels et ses muffins vendus principalement dans la distribution et l'horeca, Alysse Food enregistrait l'an dernier un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros.

Un poids qui a vraisemblablement joué dans la balance car il pourrait, à terme, permettre d'accroître le développement de l'entreprise belge aux près de 170 employés pour un chiffre d'affaires de près de 37 millions d'euros.

Et ce, après deux bonnes années comptables, mais aussi la perte l'an dernier de deux clients parmi les supermarchés, à savoir Leclerc (pour les brownies) et Jumbo (pour les muffins, mais qui reste client pour les bagnes). Ce qui a légèrement effrité le résultat, sans pour autant croquer dans le bénéfice.

Distribution et horeca comme clients

Concernant l'opération en elle-même, il nous revient qu'un courrier a été reçu courant de semaine par certains clients d'Alysse Food – l’entreprise travaille principalement avec la distribution (sous marque de distributeur, auprès de tout qui compte ou presque) et l’horeca (allant de grands groupes hôteliers à des chaînes de fast-food) –, pour les informer du changement d’actionnariat en vue.

Toujours en cours, le processus devrait aboutir d'ici la rentrée, selon nos informations, pour autant que les dernière conditions soient remplies à cette date.

Aventure de 20 ans

L'entreprise, elle, n’a pas souhaité s'exprimer sur l'opération. Pour autant, le développement est majeur pour le fondateur, Samuel Kupchik. Et pour cause, c'est là la fin d'une aventure de plus de vingt ans qui se dessine à l'horizon. Dans laquelle l’homme avait investi une passion débordante.

Arrivé d’Ukraine en 1974 à l'âge de 27 ans, cet ingénieur civil en mécanique décidait de se lancer un pari un peu fou: ouvrir un Deli new-yorkais à Bruxelles, à la croisée entre restauration rapide et nourriture juive de l’est revisitée à l'américaine.

On est alors aux débuts des années 90. Après avoir démarré dans sa cuisine, puis déménagé dans un petit atelier vu l'engouement et racheté les parts de son associé de l'époque, le nouveau patron officialise le nom, Alysse Food, et décide qu’il logera l'activité de l'entreprise en pleine ascension à Seneffe – sous l’effet des subsides européens accordés dans le cadre du programme Objectif 1 –, et ce, quelques mois avant le passage à l'an 2000.

Le reste appartient à l’histoire. La société s'agrandit rapidement. Et finit par compter deux sites de production dernier cri – la construction du second remontant à 2012 -, occupant quelque 24.000 mètres carrés désormais. De quoi permettre à la société de produire quotidiennement quelque 60 tonnes de muffins, brownies, cupcakes et bagels à ce jour.

60 tonnes/jour Alysse Food produit quotidiennement quelque 60 tonnes de muffins, brownies, cupcakes et bagels.

Et ce, aussi grâce à l’aide depuis quelques années maintenant des fils de Samuel, Joseph et Alain, qui ont eux aussi embarqué dans l'aventure. Le premier reprenant la direction de l'usine de Seneffe, le second, le marketing et les ventes, avant de bifurquer pour se lancer dans un projet entrepreneurial avec Ba.Ba Bagel Bakery, une boulangerie de bagels située sur la chaussée de Waterloo à Ixelles.