La première fortune de Belgique alimente le Rungis digital Jumbotail

Eric Wittouck investit plusieurs dizaines de millions dans le plus important grossiste numérique indien en produits alimentaires et d'épicerie Jumbotail.

La branche asiatique de la société d'investissement de la famille Wittouck, Artal, a emmené un tour de table de quelque 85 millions de dollars (75 millions d'euros) du côté de Jumbotail. Ajax Capital, le family office de l’entrepreneur sud-africain controversé Ajay Gupta, a également participé à l'opération.

L'entreprise indienne compte investir cet argent frais dans sa place de marché numérique et dans l'expansion de ses équipes - amenées à tripler. Elle emploie environ 400 personnes à ce jour. C'est la troisième fois qu'elle lève des fonds, pour un total atteignant désormais les 125 millions de dollars depuis son lancement en 2016.

Jumbotail compte pour principal client les "kirana-stores", du nom de ces petites échoppes locales de commerçants indépendants que l'on peut mieux comparer à nos night-shops (bien qu'elles soient ouvertes en journée). L'entreprise relie ainsi à 150.000 magasins du genre, situés dans 38 villes indiennes, à quelque 2.000 marques grand public via sa place de marché numérique. Jumbotail a également une activité limitée avec sa propre chaîne de vente au détail, J24.

Assez actif

Du reste, force est de constater que le camp Wittouck est assez actif ces derniers temps. La semaine dernière, sa société d'investissement Invus a en effet participé à un tour de table de 100 millions de dollars du côté de la licorne ezCater. Basée à Boston, la société se consacre aux solutions nutritionnelles à destination des entreprises. Et ce, en servant de pont avec quelque 80.000 restaurants aux États-Unis.

Plus tôt, en août, c'était au tour de la fabrique berlinoise à marques digitales Hashtag You, où les Wittouck grimpaient aux côtés des géants de la grande consommation Henkel et de la distribution Tengelmann.

Eric Wittouck a fait fortune avec la Raffinerie Tirlemontoise et sa vente à l'Allemand Südzucker. Il présente un patrimoine net estimé entre 8 à 11 milliards d'euros et est l'un des Belges les plus riches, sinon le plus riche à ce jour.

Extrêmement discret, l'homme d'affaires qui ne parle jamais à la presse, a réinvesti une grande partie du produit de cette vente. Il est ainsi le principal actionnaire de WW International , précédemment dénommé Weight Watchers. L'un de ses coactionnaires est la star américaine du petit écran Oprah Winfrey, qui a acheté 10% des parts en 2015.

Par ailleurs, Wittouck investit depuis New York dans une série d'autres sociétés, cotées ou non. WW International est son deuxième plus grand avoir coté en bourse avec une valeur de 234 millions de dollars. Mais la plus grande n'est autre que la société biopharmaceutique Lexicon Pharmaceuticals (278 millions). En troisième position, on retrouve la biotech belge argenx. Son package d'actions est – après la forte hausse du cours de ces derniers jours – évalué à un peu moins de 200 millions de dollars. Vient ensuite le combattant chinois contre le cancer BeiGene (178 millions de dollars).

