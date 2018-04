La production belge de vin a augmenté de 12% en 2017

Podium

"La Belgique devient de plus en plus un pays viticole"

En première position, le vin mousseux, 345.036 de litres produits (41%). Sur la deuxième marche du podium arrive le vin blanc avec 339 243 litres (40%) produits en 2017. Et en troisième et quatrième positions, le rouge (16%) et le rosé (3%) réalisent des parts beaucoup plus petites.