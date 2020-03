La reconnaissance faciale pour améliorer l'élevage de poisson

L’homme aime le poisson. Pour répondre à la demande mondiale en croissance permanente, plus de 90 millions de tonnes de poisson sont produites chaque année en aquaculture . Cela équivaut à la moitié des poissons et crustacés consommés dans le monde chaque année. L’autre moitié provenant de la pêche est stable depuis les années 1980. Pour mieux contrôler les élevages d’aquaculture et aider les producteurs à améliorer la santé des poissons élevés , Alphabet – la maison mère de Google –, travaille depuis trois ans sur un projet novateur.

Des poissons dans les bureaux de Google

Une équipe de dix personnes du laboratoire de recherche X Development a comme outil de travail une piscine d’aquaculture dans les bureaux mêmes de Google à Mountain View. Mais ce n’est pas un élevage comme les autres. Truffé de caméras intelligentes, il est maintenant capable de reconnaître les poissons et de les suivre tout au long de leur vie. Ils ont donc inventé la reconnaissance faciale des poissons. Si rien ne ressemble plus à une carpe qu’une autre carpe pour le commun des mortels que nous sommes, cette intelligence artificielle parvient à détecter des mouvements imperceptibles à l’œil nu qui lui permettent de reconnaître chacun des milliers de poissons présents dans le bassin.

L’espoir, selon Astro Teller, le directeur de X Development chez Alphabet, c’est de réduire la dépendance mondiale aux protéines terrestres comme la viande de bœuf et de réduire au maximum l’impact négatif de la pêche sur les océans. "Ne plus manger de poisson n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. Que pouvons-nous donc faire pour que cela devienne le meilleur possible pour la planète?" a-t-il confié à nos confrères du Financial Times.