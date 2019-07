La start-up Kazidomi se lance en France

Plus facile en France?

Au contraire d’autres jeunes pousses belges qui s’y sont cassé les dents, Kazidomi ne veut pas simplement répliquer son modèle belge. Le but de la petite équipe est de s’intégrer dans l’écosystème parisien et d’apparaître comme une start-up du cru. Pour Kazidomi, le marché français devrait s’avérer beaucoup plus facile à pénétrer que la Belgique. La France possède des habitudes plus ancrées liées aux achats en ligne et est traditionnellement beaucoup plus sensible à la communication digitale.